Інтерфакс-Україна
16:53 11.05.2026

ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

Єврокомісія (ЄК) координувала зусилля з репатріації з іспанського о. Тенеріфе європейських громадян, які опинилися у вогнищі зараження хантавірусом на круїзному судні MV Hondius, оголосила офіційна представниця ЄК Ева Хрнчірова.

"Було організовано чотири рейси в рамках механізму цивільного захисту. Ми застосували всі чинні санітарні протоколи, щоб захистити пасажирів, членів екіпажу і людей у ширшому сенсі. Ми надали активну підтримку процедурам з евакуації під управлінням Іспанії. Ми перебуваємо в постійній готовності на випадок, якщо виникнуть логістичні, транспортні або пов’язані з обладнанням потреби", – сказала прессекретарка на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Водночас вона заявила, що "на основі найостанніших оцінок ВООЗ ризик для європейців заразитися хантавірусом невисокий".

Напередодні повідомлялося про операцію на о.Тенеріфе з евакуації пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого було зафіксовано випадки зараження хантавірусом.

За останніми даними, від цього вірусу померли троє пасажирів MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Близько 10 осіб здали позитивний тест на хантавірус. Зазначалося, що у жінки, яка померла, і у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Лише цей вид хантавірусу передається від людини до людини, наголосили в МОЗ цієї країни. Західні ЗМІ повідомляли, що цей штам поширений у Латинській Америці, зокрема в Аргентині, де почався круїз.

Теги: #mv_hondius #єк #евакуація #хантавірус

10:13 11.05.2026
Четверо українців залишаться на борту судна MV Hondius для проходу до Нідерландів, там відбудуть карантин – МЗС

11:02 10.05.2026
Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

18:33 07.05.2026
11:50 07.05.2026
Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

14:03 05.05.2026
17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

