16:26 11.05.2026

Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до громадського транспорту, зокрема метрополітену не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 12 березня і станом на 11 травня петиція набрала лише 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"На сьогодні правила перевезення службових собак у метрополітені передбачають виняток лише для собак-поводирів, які супроводжують осіб з порушенням зору. Водночас у багатьох країнах світу законодавство передбачає допуск усіх службових собак-помічників, які допомагають людям з різними видами інвалідності (порушення опорно-рухового апарату, епілепсія, ПТСР тощо)", – йшлося у пропозиціях петиції.

Авторка петиції зазначає, що собаки-помічники проходять спеціальне навчання, мають відповідну підготовку та сертифікацію, а також перебувають під постійним контролем власника.

"Вони виконують важливі функції: допомагають пересуватися, попереджають про медичні стани, піднімають предмети, натискають кнопки та забезпечують безпеку людини. Обмеження доступу таких собак до громадського транспорту фактично створює додаткові бар’єри для людей з інвалідністю та обмежує їхню мобільність", – додала вона.

У зв’язку з цим, авторка просила внести зміни до правил користування громадським транспортом та дозволити доступ службових собак-помічників для всіх людей з інвалідністю, а не лише собак-поводирів для осіб з порушенням зору.

