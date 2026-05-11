Інтерфакс-Україна
Події
16:21 11.05.2026

Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

1 хв читати
Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин
Фото: https://www.facebook.com/marektv

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував інформацію про начебто спроби російських диверсійних груп проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища.

Втім, він не виключив, що окупанти можуть намагатися проводити диверсії. Однак Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують моніторинг.

"У засобах масової інформації і в місцевих пабліках почала ширитися інформація про те, що росіяни намагаються диверсійними групами проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Ця інформація не відповідає дійсності", – сказав Волошин.

Речник пояснив, що місцевість у районі колишнього водосховища є проблематичною для пересування через "заболочені ділянки, очерети та залишки води, а також через наявність основного русла Дніпра, яке необхідно форсувати".

Також Волошин додав, що росіяни біля Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських Сил оборони.

Теги: #дезінформація #нікополь #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 07.05.2026
Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

13:45 06.05.2026
"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

10:39 30.04.2026
У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

12:50 29.04.2026
Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

09:42 27.04.2026
Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

20:37 20.04.2026
Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

Четверо поліцейських дістали поранень у Нікополі через повторні ворожі обстріли

17:53 20.04.2026
Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

14:34 20.04.2026
УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

17:40 13.04.2026
Сили оборони перейшли на нові підготовлені рубежі на Сумщині – 14-й армійський корпус

Сили оборони перейшли на нові підготовлені рубежі на Сумщині – 14-й армійський корпус

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Паліса обговорив із RTX постачання ракет до Patriot, локалізацію обслуговування та боротьбу з дронами

Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

ВС збільшив кількість суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення за позовом Максі Кепітал про банкрутство та стягнення 4,7 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА