Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував інформацію про начебто спроби російських диверсійних груп проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища.

Втім, він не виключив, що окупанти можуть намагатися проводити диверсії. Однак Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують моніторинг.

"У засобах масової інформації і в місцевих пабліках почала ширитися інформація про те, що росіяни намагаються диверсійними групами проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Ця інформація не відповідає дійсності", – сказав Волошин.

Речник пояснив, що місцевість у районі колишнього водосховища є проблематичною для пересування через "заболочені ділянки, очерети та залишки води, а також через наявність основного русла Дніпра, яке необхідно форсувати".

Також Волошин додав, що росіяни біля Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських Сил оборони.