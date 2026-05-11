16:17 11.05.2026

Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення князівств Андорра та Монако про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що відкриває шлях до створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

"Україна вдячна Андоррі та Монако за висловлення наміру приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ця підтримка є важливим внеском у спільні міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення відповідальності за злочин агресії та притягнення винних до відповідальності", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна "високо цінує таку принципову позицію та солідарність, продемонстровані на підтримку міжнародного права та справедливості".

Раніше повідомлялось, що рішення приєднатися до угоди прийняла Ірландія.

Як повідомлялось, Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Раніше повідомлялось, що Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

