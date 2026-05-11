Інтерфакс-Україна
15:57 11.05.2026

Паліса обговорив із RTX постачання ракет до Patriot, локалізацію обслуговування та боротьбу з дронами

Фото: https://x.com/PavloPalisa/

Постачання ракет до Patriot, ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу президента генерал-лейтенант ЗСУ Павло Паліса з делегацією оборонної корпорації RTX.

"Нещодавно було підписано угода про постачання ракет PAC-2 GEM-T. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу, важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною", – написав він у соцмережі Х.

Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевших ракет для роботи по БпЛА.

