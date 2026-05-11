15:45 11.05.2026

Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час його візиту до Києва обмінялися низкою подарунків.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", Пісторіус вручив Федорову медаль Федерального міністерства оборони.

Своєю чергою, міністр оборони України подарував німецькому колезі символічні подарунки: мед з мінних полів, сіль з Соледара (Бахмутський район Донеччини, наразі під окупацією), браслет "Азовсталь", бойовий прапор "Lasar’s group", підписаний "Лазарем", та футболка Brave Germany.

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

