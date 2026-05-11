Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

Ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в 2023 році, адвокат та колишній державний виконавець організували схему захоплення квартир померлих у Київській та Одеській областях

У повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) в понеділок зазначається, що наприкінці минулого тижня було викрито схему захоплення квартир померлих за участі екссудді з Макарова, який у травні 2023 року збив військового на блокпосту в Києві.

За даними відомства, схема діяла впродовж 2021-2023 рр. "Зловмисники ретельно готувалися до злочину, відпрацьовували механізми взаємодії та реалізації задуманого. В результаті за короткий період часу їм вдалося заволодіти п’ятьма квартирами в Одеській та Київській громадах", – йдеться в повідомленні.

У Бюро також повідомляють про намір зловмисників заволодіти ще однією квартирою, однак у її власників виявилася спадкоємиця і злочинний умисел зірвався.

У ДБР уточнюють, що основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Тоді зловмисники оформлювали фіктивний договір купівлі-продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам.

"Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи", – наголошується в повідомленні.

Для того, аби суддя міг прийняти формальне рішення в інтересах організованого злочинного угрупування, ще двоє співучасників заявляли цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за раніше позичені гроші. "Однак позичальник розраховувався з кредитором квартирами, які вже було відібрано у їх померлих власників", – інформують в ДБР.

За версією слідства, учасники схеми створювали фіктивні борги між підконтрольними особами, подавали до суду підроблені позови, отримували рішення про стягнення неіснуючих боргів; через виконавчу службу звертали стягнення на квартири; оформлювали право власності на чуже майно; після цього продавали квартири третім особам.

Наголошується: "Колишній суддя Макарівського суду ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості".

ДБР не називає імені судді. Судячи з фабули справи про ДТП, йдеться про Тандира.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за участь у злочинній організації, а також судді, який був одним із організаторів схеми. Усім обрано запобіжний захід.

Суддя перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави.

"Фактично трагічна ДТП на блокпосту у Києві у травні 2023 року та подальше потрапляння екссудді в поле зору правоохоронців дали змогу припинити діяльність цинічної схеми із незаконного заволодіння квартирами померлих громадян", – зауважують в ДБР.