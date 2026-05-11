Інтерфакс-Україна
Події
15:28 11.05.2026

Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

2 хв читати
Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

Ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в 2023 році, адвокат та колишній державний виконавець організували схему захоплення квартир померлих у Київській та Одеській областях

У повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) в понеділок зазначається, що наприкінці минулого тижня було викрито схему захоплення квартир померлих за участі екссудді з Макарова, який у травні 2023 року збив військового на блокпосту в Києві.

За даними відомства, схема діяла впродовж 2021-2023 рр. "Зловмисники ретельно готувалися до злочину, відпрацьовували механізми взаємодії та реалізації задуманого. В результаті за короткий період часу їм вдалося заволодіти п’ятьма квартирами в Одеській та Київській громадах", – йдеться в повідомленні.

У Бюро також повідомляють про намір зловмисників заволодіти ще однією квартирою, однак у її власників виявилася спадкоємиця і злочинний умисел зірвався.

У ДБР уточнюють, що основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Тоді зловмисники оформлювали фіктивний договір купівлі-продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам.

"Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи", – наголошується в повідомленні.

Для того, аби суддя міг прийняти формальне рішення в інтересах організованого злочинного угрупування, ще двоє співучасників заявляли цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за раніше позичені гроші. "Однак позичальник розраховувався з кредитором квартирами, які вже було відібрано у їх померлих власників", – інформують в ДБР.

За версією слідства, учасники схеми створювали фіктивні борги між підконтрольними особами, подавали до суду підроблені позови, отримували рішення про стягнення неіснуючих боргів; через виконавчу службу звертали стягнення на квартири; оформлювали право власності на чуже майно; після цього продавали квартири третім особам.

Наголошується: "Колишній суддя Макарівського суду ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості".

ДБР не називає імені судді. Судячи з фабули справи про ДТП, йдеться про Тандира.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за участь у злочинній організації, а також судді, який був одним із організаторів схеми. Усім обрано запобіжний захід.

Суддя перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави.

"Фактично трагічна ДТП на блокпосту у Києві у травні 2023 року та подальше потрапляння екссудді в поле зору правоохоронців дали змогу припинити діяльність цинічної схеми із незаконного заволодіння квартирами померлих громадян", – зауважують в ДБР.

Теги: #тандир #дбр #суддя #квартири

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 11.05.2026
Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

20:11 08.05.2026
У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді Тандира, який раніше насмерть збив нацгвардійця

У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді Тандира, який раніше насмерть збив нацгвардійця

16:49 07.05.2026
Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

12:06 07.05.2026
На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

16:45 29.04.2026
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

14:32 29.04.2026
ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

11:39 29.04.2026
ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

ДБР викрило схему для дезертирів під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя"

12:39 28.04.2026
Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

Залишено в силі вирок екссудді ОАСК за хабарництво – 5,5 років позбавлення волі

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

17:58 21.04.2026
На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

Андорра та Монако приєднаються до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Паліса обговорив із RTX постачання ракет до Patriot, локалізацію обслуговування та боротьбу з дронами

Федоров подарував Пісторіусу мед з мінних полів, сіль з Соледару та браслет "Азовсталь"

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

ВС збільшив кількість суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення за позовом Максі Кепітал про банкрутство та стягнення 4,7 млрд грн

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА