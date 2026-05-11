Інтерфакс-Україна
15:19 11.05.2026

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

Німеччина та Україна займаються розширенням виробництва дронів різної дальності: радіусом дії від менше ніж 100 км до 1500 км, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми зосереджуємося на перевірених проєктах, де ми займаємося розвитком підприємств між Німеччиною та Україною. І це, звичайно, стосується, зокрема, спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту, від менше 100 кілометрів до 1500 кілометрів", – сказав він на брифінгу із українським колегою Михайлом Федоровим у Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в понеділок, Пісторіус наголосив, що Німеччина і в майбутньому підтримуватиме сферу безпілотних систем, і розробка дронів великої дальності має величезне значення. Окремо очільник відомства зазначив, що "за масового розгортаннґ вони можуть успішно долати і таким чином перевантажувати протиповітряну оборону противника".

"Це та можливість, над якою ми також дуже інтенсивно працюємо в рамках НАТО", – зазначив Пісторіус.

Також він нагадав про намір ФРН приєднатися до платформи Brave1.

"Я вже анонсував це перед нашою зустріччю в Берліні… Сьогодні ми робимо ще один крок…Розробники інновацій, які можуть представити перспективні продукти, отримуватимуть через цю платформу фінансову підтримку. Так їхні інновації зможуть на ранньому етапі застосовуватися на полі бою та перевірятися на ефективність", – додав міністр.

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій – Brave Germany.

Теги: #федоров #німеччина #пісторіус #дрони #опк

