15:04 11.05.2026

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

В лікарнях Запорізької області наразі перебувають 55 осіб, що постраждали від ворожих обстрілів починаючи з 17 квітня, найменшому з них чотири роки, найстаршому – 78, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоро.

"Уламкові поранення, переломи, вибухові травми, контузії – у лікарнях Запорізької області перебуває 55 людей, які постраждали внаслідок ворожих атак. Найменшому пацієнтові 4 рочки. Дитина потрапила до лікарні з мінно-вибуховими травмами, стан його наразі стабільний. Найстаршому пацієнту 78 років. Його ушпиталили з опіками та травматичною ампутацією. Його стан тяжкий", – написав Федоров у телеграм у понеділок.

За його даними, загалом дев’ять пацієнтів, постраждалих внаслідок агресії РФ, у тяжкому стані. Найдовше під наглядом лікарів перебуває 47-річний чоловік – після атаки по Запоріжжю 17 квітня. Сорок шість пацієнтів у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей – 15-річний хлопець – після атаки по Запоріжжю, а також 4-річний хлопчик – після атаки по Запорізькому району. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

