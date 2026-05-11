Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

Станом на сьогодні по кожному з доменів – небо, земля, далекобійні удари – Україна має певну ініціатива, вважає міністр оборони Михайло Федоров.

"Те, як наш президент і Сили оборони змусили Росію до цього припинення вогню – це хороший приклад того, як ефективна організація, ефективна зброя та підтримка можуть робити спільний результат. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній момент по кожному з доменів: і небо, і земля, і далекобійні удари… у України є певна ініціатива", – сказав він на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві в понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Федоров переконаний, що з подальшою якісною підтримкою партнерів Україна зможе досягти "всіх цілей, які було поставлено", і наблизити справедливий мир, над який працює президент Володимир Зеленський, та команди перемовників.

"Якщо ми говоримо про нашу ціль зупинити ворога на полі бою – це фінансування middle-страйків. Тому що сьогодні Україна перехопила ініціативу в цьому напрямі. І у нас є всі можливості, щоб ще більше зупинити ворога", – запевнив міністр.

Федоров окремо зазначив, що ФРН – "унікальний випадок, адже підтримує в кожному з доменів пріоритетні проєкти".

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.