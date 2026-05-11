Інтерфакс-Україна
Події
15:02 11.05.2026

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

2 хв читати
Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони
Фото: Даніяр Сарсенов

Станом на сьогодні по кожному з доменів – небо, земля, далекобійні удари – Україна має певну ініціатива, вважає міністр оборони Михайло Федоров.

"Те, як наш президент і Сили оборони змусили Росію до цього припинення вогню – це хороший приклад того, як ефективна організація, ефективна зброя та підтримка можуть робити спільний результат. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній момент по кожному з доменів: і небо, і земля, і далекобійні удари… у України є певна ініціатива", – сказав він на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві в понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Федоров переконаний, що з подальшою якісною підтримкою партнерів Україна зможе досягти "всіх цілей, які було поставлено", і наблизити справедливий мир, над який працює президент Володимир Зеленський, та команди перемовників.

"Якщо ми говоримо про нашу ціль зупинити ворога на полі бою – це фінансування middle-страйків. Тому що сьогодні Україна перехопила ініціативу в цьому напрямі. І у нас є всі можливості, щоб ще більше зупинити ворога", – запевнив міністр.

Федоров окремо зазначив, що ФРН – "унікальний випадок, адже підтримує в кожному з доменів пріоритетні проєкти".

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

Теги: #федоров #ініціатива #middle_strike

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:34 11.05.2026
Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

14:25 11.05.2026
Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

14:10 11.05.2026
Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

16:08 08.05.2026
Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

12:27 24.04.2026
Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

22:38 20.02.2026
Україна в межах ініціативи Food from Ukraine передала Пакистану 1,85 тис. тонн пшениці

Україна в межах ініціативи Food from Ukraine передала Пакистану 1,85 тис. тонн пшениці

01:51 17.02.2026
БЕБ ініціює досудове врегулювання податкових правопорушень за платіж в бюджет

БЕБ ініціює досудове врегулювання податкових правопорушень за платіж в бюджет

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

11:09 15.12.2025
"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

ВС збільшив кількість суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення за позовом Максі Кепітал про банкрутство та стягнення 4,7 млрд грн

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Понад 196 тис. українських родин отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за 3 роки – Свириденко

Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА