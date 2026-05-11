ВС збільшив кількість суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення за позовом Максі Кепітал про банкрутство та стягнення 4,7 млрд грн

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду збільшив кількісний склад колегії суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining) на рішення судів за позовом ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" про стягнення 4,7 млрд грн у рамках справи №917/65/23.

Згідно з матеріалами справи, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", ВС у складі колегії суддів Касаційного госпсуду 1 травня поточного року розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ "Максі Капітал Груп" про збільшення кількісного складу колегії суддів для розгляду справи №917/65/23.

Ухвалою від 1 травня, надісланою судом 4 травня, оприлюдненою 5 травня 2026р, клопотання "Максі Капітал Груп" задоволено частково.

"Визначити колегію суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду справи №917/65/23 за касаційною скаргою ПрАТ "ПГЗК" на постанову Східного апеляційного госпсуду від 26 січня 2024р та рішення Госпсуду Полтавської області від 9 серпня 2023р у складі сімнадцяти суддів", – констатується в ухвалі.

При цьому справу №917/65/23 ухвалено передати на автоматизований розподіл для визначення колегії суддів Касаційного госпсуду у складі ВС для розгляду касаційної скарги ПГЗК у складі сімнадцяти суддів.

Ухвала набрала законної сили 1 травня та не підлягає оскарженню.

Як повідомляло Ferrexpo, компанія отримала інформацію про те, що 14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство ПГЗК, вимагаючи стягнення з підприємства 4,7 млрд грн.

За документами суду, позовні вимоги обґрунтовані тим, що ПГЗК не виконало своїх зобов’язань за договорами поруки (наводяться – ІФ-У), згідно з якими поручилося перед кредитором за повне виконання обов’язків АТ "Укренергозбут", ТОВ "Кременчуцький шкірзавод", АТ "Херсонський завод карданних валів", TOB "Торговий Дім "Вагонзавод" та TOB "Етьєн Вест" за рядом кредитних договорів. Позивач підтвердив наявність права на звернення з вимогою до ПГЗК договором про відступлення права вимоги від 6 листопада 2020 року.

При цьому уточнювалось, що Господарський суд Полтавської області рішенням від 9 серпня 2023 року стягнув з ПГЗК на користь ТОВ "Максі Капітал Груп" 4 млрд 727,597 млн грн заборгованості та 939,4 тис. грн витрат зі сплати судового збору. Східний апеляційний господарський суд ухвалою від 26 січня 2024 року змінив мотивувальну частину рішення місцевого господарського суду, в решті рішення залишив без змін. Після цього рішення ПГЗК подав апеляцію до Верховного суду України.

Зі свого боку Ferrexpo раніше у своєму пресрелізі констатувало, що 30 січня 2024 року компанія подала апеляційну скаргу до ВС України, а 1 квітня 2024 року Верховний суд України призупинив можливе виконання рішення Апеляційного суду України. Таким чином, "Максі Кепітал Груп" не могла ініціювати виконавчі процедури до остаточного рішення Верховного суду або до скасування наказу Верховного суду про призупинення, говорилось раніше в пресрелізі Ferrexpo.

Незважаючи на те, що керівництво групи вважає, що ця претензія необґрунтована, Група зафіксувала повне забезпечення в сумі 4,727 млрд грн (приблизно $112,5 млн станом на 31 грудня 2024 року) у своїй фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік, і це забезпечення було збережено у фінансовій звітності за 2024 фінансовий рік.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".