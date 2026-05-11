Інтерфакс-Україна
Події
14:50 11.05.2026

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

2 хв читати
Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Суд визнав винними трьох учасників організованої групи, які облаштували підпільне казино в одному з бізнес-центрів столиці, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ) у понеділок.

Згідно з інформацією на сайті відомства, організатору схеми призначено штраф у розмірі 799 тис. грн, двом його спільникам - по 765 тис. грн кожному. Також за рішенням суду в дохід держави конфісковано понад $20 тис. Фігурантів засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор, вчинені організованою групою).

Слідство встановило, що киянин разом із двома спільниками організували гральний заклад на дев’ятому поверсі будівлі. Одночасно на четвертому поверсі функціонував call-центр, працівники якого пропонували громадянам інвестувати в автоматизовану систему торгівлі криптовалютами з обіцянкою прибутку до 5% щоденно. Після отримання коштів зв’язок із потерпілими припинявся.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо діяльності цього центру за підслідністю передано до органів Національної поліції.

Як повідомлялося, раніше, 30 квітня, детективи теруправління БЕБ у Києві під час обшуків у казино у бізнес-центрі вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, відеозаписи відвідувань та готівку для виплат гравцям. Під час обшуків у помешканні одного з фігурантів, який не має офіційних доходів, було вилучено додатково майже $135 тис. та близько EUR5 тис. готівкою.

Роботу закладу організував директор бізнес-центру. Встановлено, що call-центр у цій же будівлі ошукував громадян України, Німеччини та Чехії. Правоохоронці вилучили понад 60 обладнаних робочих місць та інструкції з психологічного маніпулювання жертвами. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.

Теги: #київ #беб #казино

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

10:18 11.05.2026
Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

12:50 10.05.2026
Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

00:06 10.05.2026
У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

15:56 07.05.2026
ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

15:27 07.05.2026
У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

13:22 06.05.2026
БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

13:19 06.05.2026
Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

Віцепрем'єр Кулеба чекає від київської влади до 10 травня законтрактованих рішень щодо підготовки до опалювального сезону

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Понад 196 тис. українських родин отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за 3 роки – Свириденко

Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА