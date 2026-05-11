Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Суд визнав винними трьох учасників організованої групи, які облаштували підпільне казино в одному з бізнес-центрів столиці, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ) у понеділок.

Згідно з інформацією на сайті відомства, організатору схеми призначено штраф у розмірі 799 тис. грн, двом його спільникам - по 765 тис. грн кожному. Також за рішенням суду в дохід держави конфісковано понад $20 тис. Фігурантів засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор, вчинені організованою групою).

Слідство встановило, що киянин разом із двома спільниками організували гральний заклад на дев’ятому поверсі будівлі. Одночасно на четвертому поверсі функціонував call-центр, працівники якого пропонували громадянам інвестувати в автоматизовану систему торгівлі криптовалютами з обіцянкою прибутку до 5% щоденно. Після отримання коштів зв’язок із потерпілими припинявся.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо діяльності цього центру за підслідністю передано до органів Національної поліції.

Як повідомлялося, раніше, 30 квітня, детективи теруправління БЕБ у Києві під час обшуків у казино у бізнес-центрі вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, відеозаписи відвідувань та готівку для виплат гравцям. Під час обшуків у помешканні одного з фігурантів, який не має офіційних доходів, було вилучено додатково майже $135 тис. та близько EUR5 тис. готівкою.

Роботу закладу організував директор бізнес-центру. Встановлено, що call-центр у цій же будівлі ошукував громадян України, Німеччини та Чехії. Правоохоронці вилучили понад 60 обладнаних робочих місць та інструкції з психологічного маніпулювання жертвами. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.