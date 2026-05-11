Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Міжнародне дослідження "End of Year" від Gallup International показало що українці майже не переживають, що ШІ замінить їхню роботу, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Rating Group 11-14 листопада та опублікованого на її сайті в понеділок.

Україна, порівняно з суспільними поглядами в інших країнах Європи, ввійшла до перших десяти країн, більшість жителів яких майже не стурбовані перспективою, що штучний інтелект замінить їхню роботу.

Згідно з опитуванням, тільки третина 30% працівників в Україні стурбовані, що штучний інтелект замінить їхню роботу. При цьому 69% тих, хто працює, зазначили, що не переживають щодо цього. А ось громадяни, які працюють за наймом, частіше турбуються, що ШІ замінить їхню роботу, аніж самозайняті (32% порівняно з 19%).

Взагалі самозайняті громадяни почуваються значно спокійніше: 78% загалом не переживають, зокрема 60% відповіли, що їх це абсолютно не турбує.

Найбільше – близько 40% – турбуються, що ШІ замінить їхню роботу, громадяни, які зараз тимчасово не працюють (безробітні / у декреті / займаються домогосподарством).

Серед інших країн з таким показником: країни Північної Європи, Естонія, Латвія, Хорватія, Німеччина та Нідерланди.

End of Year Survey (EoY) – це глобальне щорічне опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн. У 2025 році було опитано понад 60 тис респондентів у 61 країні світу. В Україні опитування EoY вже три роки поспіль проводить Соціологічна група "Рейтинг" (Rating Group).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1000 респондентів на всіх підконтрольних уряду територіях України. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).