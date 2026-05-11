14:42 11.05.2026

Понад 196 тис. українських родин отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за 3 роки – Свириденко

За три роки реалізації програми "єВідновлення" компенсації отримало понад 196 тис. українських родин на загальну суму 89,7 млрд грн, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Три роки держава забезпечує людей підтримкою та житлом в межах програми "єВідновлення". За цей час компенсації отримали 196 067 українських родин на загальну суму 89,7 млрд грн. Люди, які через російську агресію втратили свої домівки, отримали можливість повернути дім, стабільність та нормальне життя", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Зокрема, за її даними, понад 138 тис. родин отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла; понад 56 тис. – сертифікати для придбання нового житла; понад 31 тис. сімей вже придбали нові оселі, серед них понад 11 тис. – родини внутрішньо переміщених осіб. Тривають виплати на відбудову на власній земельній ділянці – кошти першого траншу отримали 794 родини, а також 336 родин вже отримали кошти другого траншу.

"Окремо продовжуємо розширювати підтримку для внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях. Наразі цей компонент програми доступний для ВПО – учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни", – розповіла прем’єр.

