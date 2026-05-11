Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, зазначив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, але на сьогодні вже має ракети схожої дальності.

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", – сказав він на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві у понеділок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Федоров додав, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – заявив глава відомства.

У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина наразі не планує поставки крилатих ракет Taurus в Україну і зазначив, що сьогодні сама Україна має в своїх арсеналах далекобійну зброю, частково виготовлену за допомогою Німеччини, що дозволяє ефективно захищатися.

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.