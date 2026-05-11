Інтерфакс-Україна
Події
14:10 11.05.2026

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

2 хв читати
Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри
Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання Листа про наміри між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони ФРН щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій відбулася у Києві у понеділок.

Раніше німецькі медіа повідомили, що німецький міністр оборони Борис Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.

У квітні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом підписали першу для країни угоду про обмін оборонними даними з партнерами. Меморандум підписали за участі президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. У межах цієї угоди планується запуск низки спільних проєктів.

Зокрема, йдеться про аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних. Також партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності.

Також, за словами Федорова, розпочалася підготовча робота у рамках запропонованої для Німеччини угоди по дронах. Крім того, за результатами домовленостей між лідерами є конкретні рішення щодо зброї: ракети, зокрема PAC-2, та пускові установки для систем IRIS-T, які Україна отримає від партнерів протягом декількох років для підсилення захисту українського неба.

Теги: #федоров #німеччина #пісторіус #співпраця #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 11.05.2026
Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони різної дальності від 100 до 1500 км – Пісторіус

15:02 11.05.2026
Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

14:55 11.05.2026
Єврокомісія: EUR5,9 млрд з першого траншу репараційного кредиту піде на ОПК, EUR3,2 млрд – на фінпотреби України

Єврокомісія: EUR5,9 млрд з першого траншу репараційного кредиту піде на ОПК, EUR3,2 млрд – на фінпотреби України

14:34 11.05.2026
Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

14:25 11.05.2026
Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

12:46 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

03:23 10.05.2026
Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

16:31 07.05.2026
Кулеба домовився з міністром цифрових справ і транспорту ФРН про реалізацію проєктів в рамках UTSF

Кулеба домовився з міністром цифрових справ і транспорту ФРН про реалізацію проєктів в рамках UTSF

ВАЖЛИВЕ

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

ОСТАННЄ

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

ВС збільшив кількість суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення за позовом Максі Кепітал про банкрутство та стягнення 4,7 млрд грн

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Понад 196 тис. українських родин отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за 3 роки – Свириденко

Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА