Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання Листа про наміри між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони ФРН щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій відбулася у Києві у понеділок.

Раніше німецькі медіа повідомили, що німецький міністр оборони Борис Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.

У квітні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом підписали першу для країни угоду про обмін оборонними даними з партнерами. Меморандум підписали за участі президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. У межах цієї угоди планується запуск низки спільних проєктів.

Зокрема, йдеться про аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних. Також партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності.

Також, за словами Федорова, розпочалася підготовча робота у рамках запропонованої для Німеччини угоди по дронах. Крім того, за результатами домовленостей між лідерами є конкретні рішення щодо зброї: ракети, зокрема PAC-2, та пускові установки для систем IRIS-T, які Україна отримає від партнерів протягом декількох років для підсилення захисту українського неба.