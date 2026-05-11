Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом підписали Спільну декларацію про партнерство у сфері захисту, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, а також обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки, повідомляється у телеграм-каналі МЗС у понеділок.

"Був радий зустрітися з Кястутісом Будрісом, щоб підтвердити міцність українсько-литовського партнерства", – наголосив Сибіга.

На зустрічі міністри приділили окрему увагу підтримці українських дітей, постраждалих від російської війни. "Я вдячний Литві за її зобов’язання виділити 10 млн євро на заходи, пов’язані із захистом, поверненням, реабілітацією та реінтеграцією українських дітей, як це передбачено Спільною декларацією, яку ми сьогодні підписали", – заявив голова українського зовнішньополітичного відомства.

Також у контексті нещодавніх інцидентів із дронами Сибіга підтвердив готовність України направити до Литви експертну групу для обміну досвідом і допомоги у захисті неба.

У ході зустрічі міністри обговорили нагальні питання ЄС та погодилися, що всі переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС мають бути відкриті якнайшвидше.