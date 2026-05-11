Інтерфакс-Україна
Події
13:50 11.05.2026

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

1 хв читати
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом підписали Спільну декларацію про партнерство у сфері захисту, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, а також обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки, повідомляється у телеграм-каналі МЗС у понеділок.

"Був радий зустрітися з Кястутісом Будрісом, щоб підтвердити міцність українсько-литовського партнерства", – наголосив Сибіга.

На зустрічі міністри приділили окрему увагу підтримці українських дітей, постраждалих від російської війни. "Я вдячний Литві за її зобов’язання виділити 10 млн євро на заходи, пов’язані із захистом, поверненням, реабілітацією та реінтеграцією українських дітей, як це передбачено Спільною декларацією, яку ми сьогодні підписали", – заявив голова українського зовнішньополітичного відомства.

Також у контексті нещодавніх інцидентів із дронами Сибіга підтвердив готовність України направити до Литви експертну групу для обміну досвідом і допомоги у захисті неба.

У ході зустрічі міністри обговорили нагальні питання ЄС та погодилися, що всі переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС мають бути відкриті якнайшвидше.

Теги: #сибіга #литва #діти #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

12:51 11.05.2026
Буданов перебуває з візитом у Литві – джерело

Буданов перебуває з візитом у Литві – джерело

11:35 11.05.2026
Буданов перебуває з візитом у Литві – ЗМІ

Буданов перебуває з візитом у Литві – ЗМІ

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

09:36 11.05.2026
Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

23:26 09.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох, ще один 8-річний хлопчик зазнав стресу – ОВА

11:01 09.05.2026
Литва отримала перші американські ракетні комплекси HIMARS

Литва отримала перші американські ракетні комплекси HIMARS

ВАЖЛИВЕ

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

ОСТАННЄ

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Понад 196 тис. українських родин отримали компенсації за програмою "єВідновлення" за 3 роки – Свириденко

Федоров щодо Taurus: у нас є вже ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Німеччина та Україна поглиблюють співпрацю в сфері оборонних технологій – Федоров та Пісторіус підписали Лист про наміри

Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин

Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА