13:42 11.05.2026

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

Найближчі два дні у вівторок та середу, 12-13 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду вночі 8-13°; вдень до 23°, весняні дощі та грози.

"На Закарпатті та в Карпатах 12 травня значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на крайньому заході країни 12-17°.

У Києві у вівторок, 12 травня, вночі без опадів; вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 12 травня найвища температура вдень була  28,9 в 2013р., найнижча вночі  -2,4 в 1900р.

У середу, 13 травня, в Україні, крім заходу та північного сходу країни, помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних областях 4-9°; вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях 12-17°, на решті території 18-23°.

У Києві 13 травня дощ, вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Теги: #погода #прогноз_погоди #укргідрометцентр

