На Одещині з початку року сталось 14 нападів на групи оповіщення ТЦК – Волошин
В Одеській області від початку 2026 року зафіксовано 14 нападів на групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Речник зазначив, що в результаті нападів до двох десятків військовослужбовців отримали вогнепальні і ножові поранення, забої і травми.
Як повідомлялося, порушник правил військового обліку поранив у неділю ножем двох співробітників ТЦК у Подільському районі Одеської області.
"10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району спільною групою оповіщення спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення. Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.
Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані.
За фактом нападу правоохоронними органами розпочато невідкладні слідчі дії.
Пізніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що стан одного з постраждалих співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки внаслідок нападу в селі Байбузівка Одеській області вдалося стабілізувати, один з них перебуває у важкому стані після наданої хірургічної допомоги.