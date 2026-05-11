13:20 11.05.2026

Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

Стан одного з постраждалих співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки внаслідок нападу в селі Байбузівка Одеській області вдалося стабілізувати, один з них перебуває у важкому стані після наданої хірургічної допомоги, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців", – розповів Волошин в понеділок.

За його словами, медичний персонал робить усе можливе для їхнього одужання. При цьому він зазначив, що більш детальна інформація щодо перебігу лікування є конфіденційною.

Як повідомлялося, порушник правил військового обліку поранив у неділю ножем двох співробітників ТЦК у Подільському районі Одеської області. "10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району спільною групою оповіщення спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення. Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані.

За фактом нападу правоохоронними органами розпочато невідкладні слідчі дії. "Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП забезпечує повний супровід розслідування та наполягатиме на притягненні винної особи до відповідальності за максимальними санкціями законодавства", – заявили в ТЦК та СП Одеської області.

