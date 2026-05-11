Контактний центр 1551 у Києві вже автоматично передає звернення з геолокацією та фото відповідальним службам – КМДА

Контактний центр Києва 1551 посилює готовність до можливих пікових навантажень наступної зими – сервіси вже автоматично передають частину звернень відповідальним службам разом із геолокацією та фото проблеми, також звернення приймаються та надаються відповіді на них жестовою мовою, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

"У КМДА також вдосконалюють цифрові сервіси 1551. Частину звернень система вже автоматично передає відповідальним службам разом із геолокацією та фото проблеми. Це допомагає швидше реагувати, зокрема на питання благоустрою чи незаконної реклами", - йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що Контактний центр також продовжує розвивати напрям інформаційної безбар’єрності: приймає звернення жестовою мовою та надає відповіді заявникам у такому форматі.

"Ми вже зараз системно готуємося до можливих пікових навантажень наступного сезону. Додатково навчаємо працівників, посилюємо взаємодію з виконавцями, вдосконалюємо мобільні сервіси та базу знань для операторів, щоб мешканці могли отримувати інформацію та допомогу максимально швидко", – цитує пресслужба висловлювання Загуменного.

Найчастіше кияни звертаються до 1551 із питань ЖКГ, водопостачання, благоустрою, транспорту та сезонного утримання міста.