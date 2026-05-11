12:58 11.05.2026

Вже близько 20 країн у роботі з Drone Deals, очікується співпраця ще з однією частиною світу – Зеленський

Близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів Drone Deals, уже підписано чотири угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти, також незабаром відкривається безпекова співпраця зі ще однією частиною світу, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Окремо й детально Рустем доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною. Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Глава держави також повідомив, що Україна відкриває нову співпрацю у рамках "drone deal" з іще однією частиною світу.

"Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках drone deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини – позитивні для України", – зазначив він.

Як повідомлялося, минулого тижня Зеленський запропонував укласти Drone Deal королю Бахрейну, а також доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та секретарю РНБО Рустему Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС. "Окремо працюємо по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки", – заявив він.

