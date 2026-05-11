Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Фото: посольство Німеччини в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.

"Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус сьогодні в Києві. У фокусі візиту – зміцнення стратегічної військової співпраці між Німеччиною та Україною", – повідомляє посольство Німеччини в Україні в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомляє німецьке видання Die Welt, візит міністра зосереджений на спільній розробці нових систем озброєння з Україною, при чому це партнерство має вийти далеко за рамки існуючої допомоги.

"Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проектів. Увага приділяється спільній розробці найсучасніших безпілотних систем озброєння на всіх відстанях, особливо в галузі глибоких ударів. Це зміцнює безпеку наших країн", – сказав Пісторіус в коментарі DPA.

Він сказав, що німецький уряд прагне відкриття нових спільних німецько-українських підприємств.

"Ми отримуємо користь від досвіду українців на полі бою. Ми також плануємо підтримувати розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації через платформу "Brave One", – сказав Пісторіус.

Die Welt наголошує, що європейські партнери по НАТО все ще мають прогалини в можливостях у сфері далекобійної зброї, і Пісторіус вважає важливим, щоб держави НАТО якомога швидше усунули їх.

Зазначається, що Німеччина нещодавно розширила свою підтримку оборонних зусиль України і прагне залучити більше приватних німецьких інвесторів до інвестування в українські оборонні компанії та спільні підприємства. Для обговорення умов таких інвестицій Міністерство оборони в Берліні провело телефонну конференцію з представниками українського уряду. Вперше також взяли участь банки, фонди та інші ключові гравці фінансового сектору.

В середині квітня, під час урядових консультацій, уряд Німеччини погодився на "стратегічне партнерство" з Україною та пообіцяв подальшу військову допомогу. Співпраця має вийти далеко за межі військової та фінансової допомоги Німеччини, забезпечуючи довгострокові вигоди для обох сторін.

Було оголошено, що Німеччина фінансуватиме контракт між Україною та американським оборонним підрядником Raytheon на постачання кількох сотень ракет Patriot. Крім того, досягнуто домовленості з німецькою компанією Diehl Defence про постачання додаткових пускових установок для систем протиповітряної оборони Iris-T. Також було досягнуто домовленості про виробництво безпілотників середньої та великої дальності. Планується створення спільного підприємства з метою постачання тисяч безпілотників.

Заявлена ​​мета Німеччини – забезпечити максимально сильну позицію для країни в будь-яких мирних переговорах з РФ, щоб остання не мала можливості диктувати правила мирного врегулювання, включаючи територіальні поступки.

Як повідомлялося, в квітні Пісторіус оприлюднив військову стратегію, згідно з якою чисельність німецьких військ має зрости до 260 тис. осіб, а з урахуванням військовослужбовців мобілізаційного резерву становити 460 тис. Він також назвав посилення протиповітряної оборони України головним пріоритетом Берліна.