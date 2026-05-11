США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей зі представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і заявив про те, що США продовжують докладати дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що Україна передала списки полонених і розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості.

Також Умєров обговорив у США можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

Як повідомлялось, секретар РНБО Рустем Умєров у четвер вирушив до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

8 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США готові і далі виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, і також, якщо ця роль наблизить обидві сторони до мирної угоди.

Держсекретар наголосив, що США "готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення". "Зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", – резюмував він.