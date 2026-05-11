У ПП "Дорогуськ" запустили пілотну послугу "е-Авізація" – "Укртрансбезпека"

В міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дорогуськ" з 11 по 15 травня в тестовому режимі буде впроваджено послугу "е-Авізація", повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека) з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Згідно з повідомленням у Телеграм в понеділок, послуга "е-Авізація", адміністратором якої є митно-податкова служба Республіки Польща, включає обов’язкове електронне бронювання часу та місця прибуття транспортних засобів до відповідного пункту пропуску для подальшого проходження прикордонного оформлення на виїзд з території Польщі.

"Просимо перевізників та водіїв врахувати дану інформацію при плануванні перевезень", – зауважили в "Укртрансбезпеці".