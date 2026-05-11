На мосту Патона частково обмежать рух до 14 травня

На мосту ім. О. Є. Патона тимчасово частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег, обмеження пов’язані з проведенням невідкладних ремонтних робіт, повідомив голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Андрій Паладій.

"Як повідомили в КП "Київавтошляхміст", під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна. Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть. За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і наразі не впливає на загальний технічний стан мосту. Водночас фахівці наголошують, що пошкодження потребує оперативного усунення", - повідомив він у телеграм.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня.