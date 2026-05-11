Інтерфакс-Україна
Події
12:14 11.05.2026

Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

Четверо жителів Краматорського району Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці понеділка, 11 травня.

"У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру та автівку. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки. У Краматорську пошкоджено 2 будинки, гараж і авто. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. У Софіїно-Лимані Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки; у Кіндратівці поранено 2 людини, ще 1 – в Олексієво-Дружківці", – написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, за його словами, у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу російські окупанти 19 разів обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 228 людей, у тому числі 56 дітей.

Як повідомлялося, 9 травня російські окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області, отримали поранення також четверо мирних жителів. 8 травня окупанти вісім разів обстріляли населені пункти області, був поранений один цивільний. 7 травня окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинули чотири мирні жителі, ще троє дістали поранення.

З лінії фронту 9 травня за добу було евакуйовано 421 людину, у тому числі 74 дітей, 8 травня – 603 людини, у тому числі 100 дітей, 7 травня – 392 людини, у тому числі 40 дітей.

