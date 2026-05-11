МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето
Новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що країна більше не використовуватиме своє право вето щодо політики Європейського Союзу як засіб шантажу та докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО, повідомляє агентство Bloomberg.
"Угорщина надто часто ставала перешкодою в процесі прийняття рішень на європейському рівні", – заявила вона. "Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару".
Виступаючи на парламентських слуханнях щодо затвердження кандидатури, Орбан зазначила, що пріоритетом прем’єр-міністра Петера Мадяра стане відновлення доступу до фінансування з боку Європейського Союзу, яке було призупинено попереднім урядом через занепокоєння щодо дотримання верховенства права.
Вона зазначила, що Угорщина підтримає тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", додавши, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.