Наступ окупантів продовжив сповільнення минулого тижня, під Гуляйполем та Куп'янськом зупинився – DeepState

Російські окупанти протягом минулого тижня, з 4 по 11 травня, захопили 16,67 кв км української території, тоді як позаминулого 20,21 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та добропільському напрямку в Донецькій, де ворог просувався позаминулого тижня, його наступ на минулому зупинився повністю.

Натомість наступ противника продовжився між ними на новопавлівському та покровському напрямках на заході Донецької області, де сумарно за тиждень ворог спромігся захопити 7,43 кв км української території. Район проникнення там зріс додатково на 1,27 кв км.

На костянтинівському, краматорському та сіверському напрямках на півночі Донецької області ворог за тиждень захопив 5,88 кв км (на позаминулому 4,37 кв км), але виключно за рахунок закріплення в "сірій зоні".

На куп’янському напрямку в Харківській області в районі села Піщане, де ворог кілька тижнів розвивав свій наступ, на початку минулого тижня він ще зміг захопити 3,36 кв км (район проникнення зріс ще на 3,08 кв км), але в подальшому його просування зовсім зупинилося.

На всіх інших напрямках фронту за минулий тиждень без змін, зокрема, ворог не поновлював наступ у Сумській області.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 16,67 кв. км, а район проникнення зменшився на 1,53 кв. км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 2,4 кв. км, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на 0,2 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 2,9 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося. У кінці квітня темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу.