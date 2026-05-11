Буданов перебуває з візитом у Литві – ЗМІ

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов у понеділок прибув до Литви, де має провести низку зустрічей з офіційними особами, повідомляє місцеве видання 15min з посиланнями на дипломатичні джерела.

"У понеділок до Литви прибув керівник Офісу Президента України, колишній начальник військової розвідки Кирило Буданов, як підтвердили 15min дипломатичні джерела. Близький соратник Володимира Зеленського має відвідати президентську адміністрацію Литви, інші державні установи, а також зустрітися з експертами у сфері оборони та безпеки", – йдеться у повідомленні на сайті видання.