У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

Міністерство оборони України розробляє проєкт реформи системи мобілізації в Україні, серед основних змін в якій у порівнянні з нині діючою стануть розподіл функцій на два напрямки діяльності – офіси комплектування та офіси супроводу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у парламенті та в Міноборони.

"Як відомо УП від співрозмовників у парламенті, команда МОУ пропонує трансформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+" з окремими підрозділами – офісами комплектування та офісами супроводу", - йдеться у матеріалі видання у понеділок на сайті.

Перші відповідатимуть за облік військовозобов’язаних, рекрутинг і мобілізаційні заходи, зокрема через публічні точки набору та спеціальні хаби для оформлення добровольців і призваних. Там перевірятимуть документи, проводитимуть ВЛК та оцінюватимуть психологічний стан.

Офіси супроводу же зосередяться на соціальних питаннях – компенсаціях, виплатах родинам загиблих, довідках. Частину послуг планують зробити онлайн.

Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз консенсусу немає, повідомив співрозмовник видання у військовому керівництві.

За його словами, начальник Нацполіції Іван Вигівський "висловлював небажання" брати відповідальність за "вуличний рекрутинг", оскільки це "дуже погано впливає на імідж".

Проте пеформаторам вдалося домовитися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Актуальний на сьогодні проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби – як для чинних військових, так і для новобранців.

Мінімальну зарплату військових у тилу планують підвищити з 20 до 30 тисяч. Приблизно вдвічі збираються збільшити заробітну плату командирам різних рівнів. Значно більше платитимуть воїнам, які підпишуть так звані "бойові" контракти. Урядовці й військове керівництво пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40".

"10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 – за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 – 400 тисяч на місяць", – пояснює залучений до розробки армійської реформи співрозмовник УП.

"Ми встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб уникнути зловживань".

Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

Проте у виданні наголошують, що "описані в матеріалі пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Ми зібрали найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня. Тож деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів".