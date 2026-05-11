Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Пожежу локалізовано, рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію", – зазначили у відомстві.

У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань не зафіксовано. Рівень радіаційного фону, порівняно з середньомісячними величинами, не перевищений.

За інформацією міністерства, станом на ранок 11 травня внаслідок бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Окрім того, як повідомили в НЕК "Укренерго", через несприятливі погодні умови у вигляді дощу та поривів вітру станом на ранок понеділка були знеструмлені три населені пункти на Полтавщині.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Застосування обмежень в енергосистемі країни у понеділок не прогнозується.