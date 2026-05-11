Інтерфакс-Україна
Події
11:04 11.05.2026

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

2 хв читати
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорить про нові реалії як на полі бою, так і у розвитку подій в РФ, і вбачає нову роль для Європи у мирних переговорах.

Прибувши у понеділок в Брюсселі на засідання Ради ЄС з закордонних справ та Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, він сказав: "Я приїхав сюди з новим відчуттям імпульсу… Ми маємо нову реальність на полі бою. Україна стала сильнішою".

Сибіга констатував, що українці "за допомогою міжнародних партнерів змогли пережити найважчу зиму… і на полі бою ми стабілізували фронт". "Ми стабілізували фронт, і ми також зараз у позиції, що закриваємо небо. Якщо говорити про дрони, то зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об’єктів, якими росіяни атакують нас", – сказав український міністр.

Він також повідомив про запровадження "дуже ефективних спеціальних далекобійних санкцій, які працюють". "Також ми помітили нові, дуже цікаві події в Росії, не лише в економіці. Ми спостерігаємо за ними, і для нас це також сигнал до продовження тиску на Росію. Ось чому я тут також, щоб обговорити з колегами нові пакети санкцій", – деталізував Сибіга.

Крім того, предметом обговорення будуть мирні зусилля. "Ми намагаємося використовувати будь-яку можливість, щоб наблизити справедливий та всеохоплюючий мир, і, мабуть, саме тому я згадав про імпульс, тому що ми могли б говорити про нову роль Європи. Так, у нас є основні мирні переговори під керівництвом США, і нам потрібен цей напрямок, і нам потрібне лідерство США, але Європа також може зіграти свою роль, нову роль. Я обговорю цей напрямок зі своїми колегами", – повідомив міністр закордонних справ України.

За словами Сибіги, він має намір говорити "не про альтернативні мирні переговори чи дипломатичний напрямок, а про взаємодоповнювальний". "Отже, ми докладаємо всіх зусиль, щоб наблизити мир, це, звичайно, наша стратегічна мета. Ми віримо, що у нас є шанс, і ми вже отримуємо новий імпульс на нашому шляху до повноцінного членства в ЄС", – додав він.

Теги: #переговори #єс #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

09:08 11.05.2026
Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

23:04 10.05.2026
Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

12:16 10.05.2026
Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

ВАЖЛИВЕ

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

ОСТАННЄ

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

Наступ окупантів продовжив сповільнення минулого тижня, під Гуляйполем та Куп'янськом зупинився – DeepState

Буданов перебуває з візитом у Литві – ЗМІ

У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

Окупанти просунулися на сіверському напрямку, захопивши за добу менше 2 кв. км, – DeepState

Критично важливими в України є 10,9 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Розпочався період реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ – УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА