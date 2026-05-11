Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорить про нові реалії як на полі бою, так і у розвитку подій в РФ, і вбачає нову роль для Європи у мирних переговорах.

Прибувши у понеділок в Брюсселі на засідання Ради ЄС з закордонних справ та Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, він сказав: "Я приїхав сюди з новим відчуттям імпульсу… Ми маємо нову реальність на полі бою. Україна стала сильнішою".

Сибіга констатував, що українці "за допомогою міжнародних партнерів змогли пережити найважчу зиму… і на полі бою ми стабілізували фронт". "Ми стабілізували фронт, і ми також зараз у позиції, що закриваємо небо. Якщо говорити про дрони, то зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об’єктів, якими росіяни атакують нас", – сказав український міністр.

Він також повідомив про запровадження "дуже ефективних спеціальних далекобійних санкцій, які працюють". "Також ми помітили нові, дуже цікаві події в Росії, не лише в економіці. Ми спостерігаємо за ними, і для нас це також сигнал до продовження тиску на Росію. Ось чому я тут також, щоб обговорити з колегами нові пакети санкцій", – деталізував Сибіга.

Крім того, предметом обговорення будуть мирні зусилля. "Ми намагаємося використовувати будь-яку можливість, щоб наблизити справедливий та всеохоплюючий мир, і, мабуть, саме тому я згадав про імпульс, тому що ми могли б говорити про нову роль Європи. Так, у нас є основні мирні переговори під керівництвом США, і нам потрібен цей напрямок, і нам потрібне лідерство США, але Європа також може зіграти свою роль, нову роль. Я обговорю цей напрямок зі своїми колегами", – повідомив міністр закордонних справ України.

За словами Сибіги, він має намір говорити "не про альтернативні мирні переговори чи дипломатичний напрямок, а про взаємодоповнювальний". "Отже, ми докладаємо всіх зусиль, щоб наблизити мир, це, звичайно, наша стратегічна мета. Ми віримо, що у нас є шанс, і ми вже отримуємо новий імпульс на нашому шляху до повноцінного членства в ЄС", – додав він.