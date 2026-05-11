Інтерфакс-Україна
11:01 11.05.2026

Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на південно-слобожанского (Харківська обл.) відтинку фронту, спілкувався з військовими 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" – говорили про оборону Куп’янська, протидію БпЛА, логістику та ротації військовослужбовців тощо.

"Працював у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія", що веде активні оборонні дії на південно-слобожанському напрямку", – написав Сирський у Телеграм в понеділок.

Він повідомив, що під час робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються.

"Серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим БпЛА, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення, та найважливіше – збереження життів наших воїнів", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач висловив вдячність військовослужбовцям "Хартії" за якісне виконання бойових завдань, за знищених російських окупантів та збережену територію України.

Південно-слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони на півночі Харківської області, де РФ веде штурмові дії, зокрема в районах Вовчанська, Зеленого, Тернової, Стариці та Липців. Це активна зона боїв на північний схід та північ від Харкова.

