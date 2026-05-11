Окупанти просунулися на сіверському напрямку, захопивши за добу менше 2 кв. км, – DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі села Закітне Лиманської громади Донецької області на сіверському напрямку.

"Ворог просунувся поблизу Закітного", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту в понеділок.

Про взяття та звільнення певних населених пунктів не йдеться.

На мапах DeepState видно збільшення площі окупації на сіверському напрямку лише на 1,83 кв. км за рахунок скорочення району проникнення ("сіра зона") на таку ж площу.

На інших напрямках за добу без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 2,9 кв. км, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на 1,2 кв. км.