10:52 11.05.2026

Критично важливими в України є 10,9 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила оновлений перелік із 10 тис 922 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки.

"Формування переліку відбувалося згідно із затвердженими критеріями, з урахуванням інформації отриманої від Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України. Основною причиною невключення організацій до переліку – не поданий, або не прийнятий Державною податковою службою щорічний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2025 рік", – йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що найбільша кількість організацій, що увійшли до Переліку, зосереджена у Львівській (1762), Тернопільській (1082) та Івано-Франківській (910) областях. 

Повний перелік організацій по всіх областях доступний за посиланням. 

Держетнополітики також звертає увагу керівників релігійних організацій, що якщо організація була у попередньому списку, але не потрапила до оновленого переліку, бронювання її священнослужителів буде анульовано у зв’язку із втратою статусу критичної важливості. 

Крім того, зазначається, що організаціям, чиї священнослужителі мають діюче бронювання до 6 червня 2026 року, необхідно якнайшвидше подати документи на його подовження, шо дозволить фахівцям ДЕСС вчасно опрацювати запити до завершення терміну дії поточного бронювання. 

Як повідомлялося, станом на кінець січня в Україні 9216 релігійних організацій було визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а від мобілізації заброньовано 5739 священнослужителів-керівників і працівників релігійних організацій.

