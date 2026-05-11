Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що Київ відкритий до "нової сторінки" у відносинах з Угорщиною і сподівається, що переговорні кластери можуть бути відкритими на офіційному рівні.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі, прибувши для участі в засіданні Ради ЄС з закордонних справ та Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, відповідаючи на запитання щодо вимог Угорщини стосовно угорських меншин та можливості офіційно відкрити переговорні кластери щодо членства України в ЄС. За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, Київ "вже це неодноразово публічно стверджував і передавав відповідні сигнали відповідними каналами нашим угорським партнерам".

"Ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин. Ми маємо пакет пропозицій. Ми готові їх обговорювати з нашими угорськими партнерами, аби зняти це питання (мова йде про питання угорських меншин в Україні – ІФ-У), яке псувало так і отруювало наші двосторонні відносини, з порядку денного. Я переконаний, що ми маємо ці пропозиції з нашого боку", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у встановленні двостороннього діалогу, "як на рівні очільників відповідних відносин, так і безумовно на рівні лідерів".

"Я переконаний, що ми маємо шанс, тому що ми розраховуємо, і це теж буде предметом у них зустрічі сьогодні, і розмови, і участі в відповідних форматах, відкриття першого кластера і після цього відкриття п’яти інших кластерів", – заявив міністр.

Сибіга переконує, що Україна "віддана реформам". "Ми будемо продовжувати цей шлях, але дуже важливо, щоб Європа це теж помічала, і були відповідні оцінки, а найкращою оцінкою це відкриття кластерів", – зазначив він.