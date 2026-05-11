Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати відрахування аліментів з бойових виплат військовослужбовців не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 10 лютого і станом на 11 травня вона набрала лише 87 голоси із 25 тис. необхідних.

"Внесені зміни мають бути скасовані та переглянуті на засадах совісті, справедливості і рівноправ’я обох з батьків. Один із компромісних варіантів – не вираховувати аліменти з винагороди за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях (так званих "бойових" 100 000 грн). Коли воїни приїдуть з війни живі, цілі і здорові, вони самі витратять ті гроші, які і якщо змогли зібрати, щоби провести час зі своїми дітьми. При цьому військовослужбовці не ухиляються від виконання батьківських обов’язків – аліменти продовжують утримуватися з основної заробітної плати військовослужбовця", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції відзначав, що діти військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій на сьогодні отримують пільги на харчування і навчання, що зменшує фінансове навантаження на колишніх дружин.

Як повідомлялося, в листопаді 2022 року Кабінет міністрів передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, яка виплачується військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

В січні петиція до Кабміну із закликом скасувати зняття аліментів з бойових виплат військових не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.