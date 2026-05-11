Інтерфакс-Україна
Події
10:29 11.05.2026

Розпочався період реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ – УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив про початок періоду реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ), триватиме він до 16 травня включно.

Згідно з повідомленням Центру оцінювання, зареєструватися в цей період мають змогу ті вступники та вступниці, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації; реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

З переліком поважних причин, які унеможливили реєстрацію в основний період, та документами, що їх підтверджують, можна ознайомитися за посиланням

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

