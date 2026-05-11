10:26 11.05.2026

Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

Високопосадовцю Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби (ДМС) та, за сумісництвом, депутату Чорноострівської селищної ради, який приховав у декларації майна вартістю понад 13 млн грн, повідомлено про підозру за те, що приховав нерухомість, власницею якої стала його дружина, у власній декларації.

В повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) в понеділок зазначається, восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. "Майно понад 900 кв м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 млн грн. Цю вартість при заповненні декларації чиновник вирішив приховати, адже розумів, що вона не відповідає реальним доходам і загальним статкам подружжя", – інформують у відомстві.

Посадовець ДМС підозрюється за ч. 2 ст. 366-2 КК України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі повідомляє, що за клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив від займаної посади.

Ім’я посадовця не розголошується.

