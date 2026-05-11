Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що РФ повинна бути притягнута до відповідальності за незаконну депортацію українських дітей.

Прибувши у понеділок в Брюсселі на засідання Ради ЄС із закордонних справ, по завершенню якого також пройде зустріч Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, вона сказала: "У нас буде дуже важлива зустріч високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ми організовуємо це разом з Канадою та Україною, і разом з представниками майже 60 країн ми обговоримо три теми. Перша – як повернути дітей. Друга – як піклуватися про них та їхні сім’ї після їх повернення. І третя дуже важлива тема – це притягнення Росії до відповідальності за це".

За словами Кос, "війна має багато облич, але викрадення дітей – це справді одне з найжахливіших". "Ми повинні це зупинити, а Росія має за це заплатити", – переконана європейський комісар.

Вона зазначила, що у питанні стратегії повернення українських дітей "є багато рівнів". "По-перше, у нас має бути система, і ця система вже існує за допомогою України, адже Міністерство юстиції створило хорошу систему. У нас має бути достатньо грошей, щоб мати змогу знайти цих дітей. І що також дуже важливо, так це дипломатичний рівень. За допомогою всіх країн-учасниць ми повинні підвищити обізнаність про те, що насправді робить Росія", – деталізувала Кос.

Європейський комісар очікує, що "за допомогою всіх цих країн ми повернемо якомога більше від понад 20 тис викрадених дітей".