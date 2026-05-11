Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

Фото: Нацполіція

На минулих вихідних у Подільському районі Києва зафіксовано стрілянину через конфлікт двох чоловіків, один отримав поранення ноги та живота, інший – пошкодив автомобіль, обом учасникам інциденту затримано з кваліфікацією "хуліганство", повідомили в Національній поліції.

"Подія відбулась на минулих вихідних у дворі житлового комплексу на вулиці Данченка. Встановлено, що пізно ввечері під час раптового конфлікту один із чоловіків здійснив декілька пострілів у бік іншого, внаслідок чого 30-річний місцевий мешканець отримав поранення ноги та живота. У відповідь потерпілий пошкодив стрілку автомобіль, завдавши по ньому ударів ногою", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у понеділок.

За вказаною адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, наряди поліції та лікарі. З місця події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направлено на проведення експертних досліджень. Обох учасників інциденту було затримано в процесуальному порядку, їх дії кваліфіковані як хуліганство.

Повідомляється, що дії 43-річного киянина, який вчинив стрілянину, кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, іншого учасника – за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Обом чоловікам правоохоронці повідомили про підозри.