Інтерфакс-Україна
10:13 11.05.2026

Четверо українців залишаться на борту судна MV Hondius для проходу до Нідерландів, там відбудуть карантин – МЗС

Четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу круїзного судна MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу з летальними випадками, для забезпечення переходу судна до Нідерландів.

Як повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України в понеділок з посиланням на інформацію оператора судна, після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину.

"Консульські посадові особи України на контакті з іншим нашим співвітчизником, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, Посольства України в Нідерландах, Посольства України в Іспанії та Консульства України в Малазі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, від хантавірусу померли три пасажири круїзного лайнера MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянин Німеччини, який помер на борту 2 травня. Також повідомлялося про кількох госпіталізованих. Після цього судно з близько 150 пасажирами на борту попрямувало до Канарських островів. На борту – п’ятеро громадян України, всі вони члени екіпажу.

Країни Європи та США організували вивезення своїх громадян із судна. ВООЗ поінформувала держави-члени про порядок евакуації та рекомендувала посилений медичний моніторинг пасажирів протягом 42 днів з моменту останнього контакту, при цьому наголошує, що ризик для громадського здоров’я залишається низьким. За даними організації, шість випадків інфекції підтверджено лабораторно, ще два перебувають під підозрою, серед загиблих – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Існує кілька різновидів хантавірусу. Зараження може викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, а вакцини від хантавірусу наразі немає. Водночас зараження людей найчастіше відбувається від гризунів.

11:02 10.05.2026
Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

11:50 07.05.2026
Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

