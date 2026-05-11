Четверо українців залишаться на борту судна MV Hondius для проходу до Нідерландів, там відбудуть карантин – МЗС

Четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу круїзного судна MV Hondius, на борту якого зафіксовано спалах хантавірусу з летальними випадками, для забезпечення переходу судна до Нідерландів.

Як повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України в понеділок з посиланням на інформацію оператора судна, після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину.

"Консульські посадові особи України на контакті з іншим нашим співвітчизником, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, Посольства України в Нідерландах, Посольства України в Іспанії та Консульства України в Малазі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, від хантавірусу померли три пасажири круїзного лайнера MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянин Німеччини, який помер на борту 2 травня. Також повідомлялося про кількох госпіталізованих. Після цього судно з близько 150 пасажирами на борту попрямувало до Канарських островів. На борту – п’ятеро громадян України, всі вони члени екіпажу.

Країни Європи та США організували вивезення своїх громадян із судна. ВООЗ поінформувала держави-члени про порядок евакуації та рекомендувала посилений медичний моніторинг пасажирів протягом 42 днів з моменту останнього контакту, при цьому наголошує, що ризик для громадського здоров’я залишається низьким. За даними організації, шість випадків інфекції підтверджено лабораторно, ще два перебувають під підозрою, серед загиблих – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Існує кілька різновидів хантавірусу. Зараження може викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, а вакцини від хантавірусу наразі немає. Водночас зараження людей найчастіше відбувається від гризунів.