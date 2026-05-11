10:03 11.05.2026

Єврокомісар Кос закликає країни-члени якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери щодо членства України

Єврокомісар Кос закликає країни-члени якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери щодо членства України
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос закликала держави-члени "якомога швидше" офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського союзу.

"Я закликаю всі держави-члени якомога швидше офіційно відкрити всі кластери", – сказала вона журналістам у понеділок в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Як відомо, робота над всіма шістьма переговорними кластерами вже триває на технічному рівні через блокування офіційного рішення Угорщиною, зокрема, через позицію на той час прем’єр-міністра Віктора Орбана. Разом з тим, в ЄС є очікування, що з приходом до влади після перемоги на парламентських виборах його опонента Петера Мадяра ситуація зміниться на користь України.

Європейський комісар переконана, що перший кластер може бути відкритий ще під час головування Кіпру (Кіпр головує в ЄС з 1 січня по 30 червня – ІФ-У). "А що стосується решти, п’яти кластерів, ми сподіваємося, що зможемо впоратися з цим у липні. Ми вже зробили багато, і тепер все готове до офіційного відкриття", – наголосила Кос.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зміни Угорщини з цього питання, вона повідомила, що "бачить найпозитивніше повідомлення від нового прем’єр-міністра Петера Мадяра, що він сказав, що до всіх країн-кандидатів будуть ставитися однаково".

