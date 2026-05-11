В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка висловився на підтримку виїзду за кордон студентів-чоловіків у віці 23-25 років в рамках академічних обмінів.

"Студенти порушили питання академічних обмінів для студентів-чоловіків віком 23+ років. Валерій Копійка зазначив, що підтримує ідею можливості виїзду таких студентів до 25 років відповідно до законодавства, однак для цього необхідно напрацювати чіткі механізми реалізації", – йдеться в повідомленні КНУ в мережі Facebook за результатами зустрічі в.о. ректора Валерія Копійки зі студентською спільнотою.

В телеграм-каналі Студентського парламенту зазначається, що Копійка як директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин стикався з цим питанням і, за його словами, підписання документів на виїзд студента-чоловіка створює дуже велику відповідальність, бо формально керівник ніби гарантує, що студент повернеться, але реально такої гарантії ніхто дати не може.

"Він навів приклад зі своєї практики: якщо виїжджали діти викладачів, батьки-викладачі писали розписку, що звільняться за власним бажанням, якщо дитина не повернеться. Копійка назвав це жорстким підходом і сказав, що сам не є його прихильником. Його позиція: він підтримує, щоб студенти-чоловіки 23+ могли їхати на академічну мобільність відповідно до закону, якщо мова йде про студентів до 25 років. Водночас головне питання – як забезпечити їхнє повернення", – йдеться в повідомленні.