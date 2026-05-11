Інтерфакс-Україна
Події
09:53 11.05.2026

В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів

1 хв читати
В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів
Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка висловився на підтримку виїзду за кордон студентів-чоловіків у віці 23-25 років в рамках академічних обмінів.

"Студенти порушили питання академічних обмінів для студентів-чоловіків віком 23+ років. Валерій Копійка зазначив, що підтримує ідею можливості виїзду таких студентів до 25 років відповідно до законодавства, однак для цього необхідно напрацювати чіткі механізми реалізації", – йдеться в повідомленні КНУ в мережі Facebook за результатами зустрічі в.о. ректора Валерія Копійки зі студентською спільнотою.

В телеграм-каналі Студентського парламенту зазначається, що Копійка як директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин стикався з цим питанням і, за його словами, підписання документів на виїзд студента-чоловіка створює дуже велику відповідальність, бо формально керівник ніби гарантує, що студент повернеться, але реально такої гарантії ніхто дати не може.

"Він навів приклад зі своєї практики: якщо виїжджали діти викладачів, батьки-викладачі писали розписку, що звільняться за власним бажанням, якщо дитина не повернеться. Копійка назвав це жорстким підходом і сказав, що сам не є його прихильником. Його позиція: він підтримує, щоб студенти-чоловіки 23+ могли їхати на академічну мобільність відповідно до закону, якщо мова йде про студентів до 25 років. Водночас головне питання – як забезпечити їхнє повернення", – йдеться в повідомленні.

Теги: #обмін #кну #закордон #студенти #копійка_валерій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 10.05.2026
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

19:30 07.05.2026
КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

16:48 30.04.2026
Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

11:22 30.04.2026
Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

13:31 29.04.2026
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

11:58 29.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів - Цивінський

11:09 29.04.2026
Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

15:57 28.04.2026
МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

ОСТАННЄ

Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

МЗС КНР анонсував візит Трампа до країни 13-15 травня

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА