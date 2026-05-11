Каллас: Повертати незаконно депортованих РФ українських дітей дуже складно

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас констатує складність питання повернення українських дітей, незаконно депортованих російськими окупантами.

У понеділок в Брюсселі, де у другій половині дня пройде зустріч Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, відповідаючи на запитання журналістів, які конкретні кроки може зробити ЄС, вона сказала: "Це дуже складно: щодо військовополонених, ви можете їх обміняти, але оскільки Україна не депортувала жодних російських дітей, ви не можете обміняти дітей на дітей, тому це набагато складніше".

Каллас нагадала, що ЄС пропонує санкції, "спрямовані проти тих людей, які мають справу з цими дітьми, щоб дійсно донести меседж, що ви також несете відповідальність". Як очікується, рішення щодо санкцій буде ухвалено сьогодні.

За її словами, у ЄС "є різні варіанти та пропозиції, як вести переговори з росіянами, щоб повернути дітей".

"Тут нам потрібно використовувати всю міжнародну підтримку, також тих країн, які тісніше співпрацюють з Росією. Тож ми обговоримо ці проекти сьогодні, але це, безумовно, дуже складно", – наголосила Каллас.