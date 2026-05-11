Інтерфакс-Україна
Події
09:29 11.05.2026

Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

Фото: Офіційний портал КМДА

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити Олену Фіданян з посади директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 11 березня і станом на 10 травня петиція набрала лише 1,8 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці міста Києва, звертаємося з вимогою звільнити Фіданян Олену Григорівну з посади директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, управлінською бездіяльністю, системними прорахунками в управлінні та відсутністю персональної відповідальності в умовах воєнного стану", – йшлося у пропозиціях петиції.

Також автор петиції пропонував: провести повну та незалежну службову перевірку діяльності Департаменту освіти і науки КМДА за період дії воєнного стану, з публічним оприлюдненням її результатів; забезпечити реальне оновлення керівних кадрів, прозорі конкурсні процедури, дотримання принципів доброчесності та повагу до автономії закладів освіти міста Києва.

Це уже не перша петиція щодо звільнення Фіданян. Раніше схожі звернення були в червні 2023 року і в липні 2024 року, але вони теж не набрали необхідних для розгляду голосів.

Теги: #фіданян_олена #звільнення #петиція

