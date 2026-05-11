Проголошене Путіним припинення вогню було цинічним – Каллас

Верховний представник Європейського союзу Кая Каллас назвала цинічним припинення вогню, проголошене Володимиром Путіним, зазначивши, що його єдиною метою був лише захист військового параду в Москві 9 травня.

Відповідний коментар вона зробила в понеділок в Брюсселі, говорячи про порядок денний засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому також буде обговорюватися питання війни, яку проти України веде РФ.

"Звичайно, ми бачили, що припинення вогню, якого хотів Путін, було дуже цинічним лише для захисту його параду, тоді як вони насправді атакували цивільних осіб в Україні. Україна дотримувалася припинення вогню, як і раніше пропонувала припинення вогню безумовно, але Росія насправді не витримала цього", – констатувала Каллас.

Вона також підтвердила, що "сьогодні ми також очікуємо просування із санкціями, спрямованими проти людей, які допомагають працювати з українськими дітьми, яких вони депортували з України".

"Також у нас заплановані заходи високого рівня щодо українських дітей, як їх реально повернути, що ще може зробити міжнародна спільнота, тому що це жахливо, що роблять з цими дітьми", – нагадала Каллас.

Як повідомлялося, 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна впродовж двох діб утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. "Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається", – повідомив він.

Стосовно відсутності російських масованих атак та утримання України від далекобійних дій у відповідь, президент заявив: "у подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними".