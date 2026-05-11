Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас переконана, що надавати РФ право визначати переговорника від імені Європейського союзу, наприклад, колишнього канцлера Герхарда Шредера, "не дуже мудро".

"Якщо ми надамо Росії право призначати переговірника від нашого імені, це було б не дуже мудро", – сказала вона у понеділок в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів.

Каллас також вважає, що Шердер був "високопоставленим лобістом російських державних компаній". "Тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією людиною, щоб фактично сидів по обидва боки столу переговорів", – підсумувала вона.