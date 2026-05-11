Інтерфакс-Україна
Події
08:53 11.05.2026

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA в соцмережі Х у понеділок вранці.

Як повідомлялося, в квітні Пісторіус оприлюднив військову стратегію, згідно з якою чисельність німецьких військ має зрости до 260 тис. осіб, а з урахуванням військовослужбовців мобілізаційного резерву становити 460 тис. Він також назвав посилення протиповітряної оборони України головним пріоритетом Берліна.

Теги: #міноборони #візит #німеччина

